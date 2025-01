Butac.it - L’ennesimo PowerSaver

Era da tempo che non trattavamo così spesso gadget tecnologici che promettono di farci risparmiare denaro, ma un tempo su BUTAC aiutare il nostro pubblico a non cadere in queste truffe era quasi una missione quotidiana.Qualche giorno fa un nostro lettore ha incontrato un’offerta che inizialmente lo ha incuriosito, soprattutto perché era possibile pagare in contrassegno: “Se non arriva nulla, non ci perdo nulla,” ha pensato. Tuttavia, il dubbio si è fatto strada e ci ha scritto per avere un parere:Oggi pomeriggio mi sono imbattuto su una informazione pubblicitaria dopo aver dato una scorsa alle pagine di Repubblica. Si tratta di un aggeggio elettrico inventato da un ingegnere elettronico, che viene esaltato dicendo che consente di far risparmiare l’80% della corrente. Questo apparecchio che va infilato in una qualsiasi presa elettrica della casa, Costa 120 € ma con un’offerta imperdibile te ne danno due al prezzo di 59,99€; ho risposto iscrivendomi e mi hanno chiamato da un cellulare un minuto dopo e mi hanno chiesto la conferma.