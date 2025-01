Bergamonews.it - L’ANMIC premia l’aeroporto di Milano Bergamo per l’assistenza ai passeggeri a mobilità ridotta

Leggi su Bergamonews.it

Orio al Serio. ANMIC, associazione nazionale mutilati e invalidi civili, diha assegnato a SACBO un premio per l’azione di servizio a supporto deiin transito neldi. Il presidente ANMIC, Giovanni Manzoni, ha consegnato il riconoscimento al presidente SACBO, Giovanni Sanga, in occasione dell’incontro annuale con le associazioni delle categorie delle persone con disabilità nella sede degli uffici direzionali.“L’associazione esprime viva riconoscenza a SACBO per l’attenzione, la sollecitudine e la costante collaborazione manifestate nella cura della qualità dei servizi offerti alle persone con disabilità neldi: un impegno che rende lo scalo orobico esempio a livello internazionale” – si legge nella motivazione del Premio ANMIC.