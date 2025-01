Ilgiorno.it - La Rete degli angeli del soccorso. Per strada ad aiutare i più fragili

Leggi su Ilgiorno.it

"Ne abbiamo viste e vissute molte di storie in tutti questi anni e ancora ne vedremo, storie di persone in difficoltà per le strade di Monza e dintorni, storie di povertà, solitudine e disperazione". Sono le dichiarazioni dei volontari della Croce Rossa, i City Angels di Monza e il CISOM (Corpo Italiano didell’Ordine di Malta) Gruppo di Monza e Brianza. "Per 365 giorni all’anno, laSociale è presente sul territorio - spiegano -. Come? Con i volontari delle Unità diche ogni sera sono instancabilmente operativi per dare assistenza e supporto agli “invisibili“ con tutti i loro mille vissuti. L’aiuto offerto non è solo materiale, ma ben di più. Ci si avvicina, si cerca di conoscerli, di creare un rapporto e da lì inizia tutto: ascolto, aiuto e ripartenza. Offriamo viveri, the caldo, coperte, abbigliamento, la possibilità di fare una doccia, un letto e per taluni, viene impostato un percorso-progetto inclusivo".