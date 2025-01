La Lega difende il Veneto | non è utile cambiare anche per Meloni

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 16 gen. (askanews) – Un invito a Giorgia, perchè rispetti gli alleati e ilme particolare dellacon i territori del Nord. Ribadendo che “squadra che vince non si cambia”. Il consiglio federale leghista fa quadrato sulla richiesta di mantenere la guida delma per ora rimette nella fondina la pistola estratta l’altro ieri da Luca Zaia: la corsa solitaria del Carroccio inresta solo sullo sfondo, e la riunione dello stato maggiore leghista si limita a sottolineare l’importanza di una logica di coalizione nella spartizione delle candidature. Concetti chiariti da Matteo Salvini, che in serata ospite di Bruno Vespa assicura che lanon strapperà: “No, in questi due anni laè stata assolutamente leale in ogni votazione nei confronti del governo e la stabilità del governo italiano è un patrimonio che l’Europa ci invidia e che ci premia economicamente.