Metropolitanmagazine.it - Justin Baldoni e la questione Nicepool di Deadpool & Wolverine: secondo l’attore, il personaggio è una presa in giro nei suoi confronti

Le ricadute della battaglia legale tra Blake Lively enon finiscono, con il presidente della Marvel Kevin Feige, il CEO della Disney Bob Iger e il regista Tim Miller che sono le ultime personalità del settore coinvolte nel dramma. Il 7 gennaio, l’avvocato di, Bryan Freedman, ha inviato una lettera a Feige e Iger in relazione alle “previste rivendicazioni” del suo cliente contro Ryan Reynolds , Lively e altre parti non identificate. La lettera chiede allo studio di conservare tutti i documenti e i dati rilevanti per quanto riguarda. La mossa potrebbe sorprendere dato che It Ends With Us, il film al centro del contenzioso tra Lively e, è stato distribuito dalla Sony e non ha nulla a che fare con la Disney.Ma l’avvocato diritiene che il marito di Lively, Ryan Reynolds, abbia preso inin modo sfacciato in una sequenza di “” della Marvel, distribuito dalla Disney a luglio.