Ita Airways vola sulle ali del manuale Cencelli | le pillole di L43

Hanno fatto Pappalardo presidente del gruppo. Alla notizia, pensare al pittoresco generale para golpista che flirtava con i forconi e indossava sgargianti gilet arancioni è stato un attimo. Invece non di Antonio si tratta, ma di Sandro, 58 anni, pilota elicotterista, consigliere del ministro della Difesa Guido Crosetto nonché esponente di Fratelli d’Italia con un passato di assessore al Turismo della Regione Sicilia. Ma siccome i posti spettanti al Mef (che in queste nomine più che esercitare un ruolo attivo si è limitato a rispettare le scelte dei partiti, non essendo nemmeno riuscito a difendere la presidenza di Antonino Turicchi) nel consiglio di amministrazione erano tre, c’era spazio per accontentare gli altri partner della coalizione. Ecco quindi spuntare i nomi di Antonella Ballone, quota Forza Italia e candidata alle Europee 2024 (fece il pieno di voti in Abruzzo ma non riuscì a essere eletta, urgeva un “risarcimento”), e Efrem Angelo Valeriani, leghista purosangue nonché segretario provinciale del Carroccio a Roma.