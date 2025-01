Ilrestodelcarlino.it - Il vento del gusto è a Ponente. Passatelli ripieni di zucca sublimi

URBINOAndateci prima che sia troppo tardi, prima che una stella Michelin decida di cadere sul petto del cuoco e sulla testa dei buongustai che poi saranno costretti a pagare un piatto tre volte tanto. Danilo Mariotti del ristorante ““ di Urbino (via Fontespino, 11) vale più di una stella, ma per fortuna (nostra) e per sfortuna (sua) ancora quelli della Michelin non se ne sono accorti, ma prima poi succederà. Nel frattempo potrete spendere venti euro per un antipasto, ventitré per un primo piatto e trenta per un secondo, per accostarvi ad una cucina che vola. Qui, in un ambiente dove innanzitutto riposerete i sensi dalle fatiche quotidiane e dagli affanni di varie specie che più o meno assillano tutti, potrete meditare piatti trascendenti. Ovvero: che trascendono la materia e fanno piacevolmente pensare a quanto sia bello vivere e a che peccato sarà un giorno morire per lasciare qui, su questa terra, simili delizie, sempre che altrove non ce ne siano di migliori.