Il Pd con Misiani incontra associazioni e sindacati, focus sul mondo del lavoro e sulle regionali

Tempo di lettura: 3 minutiAntonio, responsabile Economia e Finanze, Imprese e Infrastrutture del Partito Democratico, hato oggi ilassociativo e sindacale sannita.Nella sede del Partito erano presenti: il segretario provinciale Giovanni Cacciano, la presidente Rosa Razzano, la capogruppo al Consiglio Comunale di Benevento Floriana Fioretti e il consigliere Francesco Farese. Il capogruppo in Consiglio provinciale Giuseppe Ruggiero era invece impegnato presso la Rocca dei Rettori essendo stato convocato dal Presidente della Provincia per un incontro sulla crisi innescatasi al termine del Consiglio provinciale del 31 dicembre. La discussione è stata a tutto campo tanto che oltre a temi di natura squisitamente economica e sindacale è stata affrontata anche la questione delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale campano e la scelta del nuovo Presidente, anche perchéè formalmente ancora commissario regionale del Pd fino al prossimo mese di febbraio.