Linkiesta.it - Il governo non può sacrificare l’uguaglianza sull’altare della sicurezza

Una norma che viola la costituzione e si pone al di làlegge. In concreto: la legge non sarebbe più uguale per tutti. Un ritorno a un antico passato che l’Occidente ha cancellato, con riforme imponenti, a partire dalla fine del XVII secolo. Una cosa, infatti, è consentire alle forze dell’ordine, dotate di strumenti adeguati, di dimostrare la bontà delle azioni che adottano, altro assegnare loro l’impunità come fossero un corpo separato, e non azzardo paragoni con fatti e norme che proprio in questi giorni una serie televisiva rievoca.I primi a dichiararsi contrari sono stati, ed è un merito, i rappresentanti sindacali delle forze dell’ordine. Rifiutano di voler godere di immunità e impunità, una soluzione che partorirebbe una frattura fra tutorie il restosocietà italiana.