Inzaghi oggi conferenza alla vigilia di Barcellona-Inter | non da solo

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Barcellona-Inter, match di andata delle semifinali di Champions League 2024-2025. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.

CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare alla vigilia, forse nel momento più difficile dei suoi quattro anni in panchina. Barcellona-Inter arriva in una situazione disperata, dopo aver buttato via Coppa Italia e Serie A. Con lui ci sarà anche un giocatore, per provare a dare una versione su cosa sia successo. I due presenteranno la partita in programma domani alle 21 all'Estadi Olimpic Lluis Companys, per l'andata delle semifinali, nella classica conferenza stampa di vigilia: appuntamento in sala stampa dallo stadio della partita alle 19.

