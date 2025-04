Mobilità salernitana altra estate di disagi | nuovo stop ai treni

trenitalia riguardo a questo. Salernotoday.it - Mobilità salernitana, altra estate di disagi: nuovo stop ai treni Leggi su Salernotoday.it Nuovi problemi per i pendolari in provincia di Salerno.A partire dal 15 giugno la tratta ferroviaria Salerno-Nocera Inferiore sarà nuovamente chiusa, sollevando preoccupazioni tra pendolari e turisti. Il comitato Etica, Salute e Vivibilità ha chiesto chiarimenti atalia riguardo a questo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mobilità 25/26 domanda perdente posto: preferenze provinciali e interprovinciali. Conseguenze trasferimento in altra provincia - Il docente perdente posto, che esprime nella domanda preferenze interprovinciali prima di quelle provinciali, se viene soddisfatto nelle prime non può poi essere riassorbito nella scuola di titolarità. L'articolo Mobilità 25/26 domanda perdente posto: preferenze provinciali e interprovinciali. Conseguenze trasferimento in altra provincia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Treni, verso un'altra estate da incubo: «Cantieri ad agosto, fino a 90 minuti di ritardo». Codacons in rivolta, le linee coinvolte - Mentre in tutta Italia pendolari e semplici passeggeri che si spostano in treno continuano ad avere a che fare con ritardi e disagi, l'amministratore delegato di Fs Stefano Donnarumma illustra le... 🔗leggo.it

A Ostia un’altra estate con le spiagge assegnate senza gara. Il Tar sospende l’avviso pubblico di Roma Capitale, udienza di merito a ottobre - La decisione di merito arriverà il prossimo 14 ottobre. Risultato: anche quest’estate le 31 concessioni balneari di Ostia resteranno affidate senza gara. Il Tar del Lazio in tre distinte ordinanze ha infatti accolto le richieste di alcuni concessionari e sospeso l’avviso pubblico di Roma Capitale per le nuove concessioni e la determinazione dirigenziale che puntava ad affidarle nel frattempo per un anno (per gli esercizi di ristorazione) o una stagione balneare (per le altre tipologie), con facoltà di riassegnazione a condizioni tecniche ed economiche non peggiorative per una durata massima ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mobilità salernitana, altra estate di disagi: nuovo stop ai treni; Salerno, centro storico e zona alta: con il Trincerone Ovest sarà rivoluzione mobilità; Maestra salernitana vincolata a Varese: Vivo da divorziata e lontano dalle mie bambine. Restano le lacrime e i conti delle bollette da pagare. Dai politici solo promesse; Metropolitana di Salerno: la chiusura in estate, il cantiere urbano slitta a luglio - Salernonotizie.it. 🔗Cosa riportano altre fonti