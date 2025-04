Nasce a Palermo Libertà e Democrazia il movimento cattolico che vuole riaffermare valori e diritti fondamentali

Palermo “Libertà e Democrazia”, la nuova formazione politica di orientamento cattolico. A lanciare gli Stati Generali del movimento politico lo scorso 15 marzo a Roma, presso l’Hotel Bettoja, l’architetto Giancarlo Affatato, Presidente e Coordinatore Nazionale di Libertà e Democrazia. L’iniziativa Nasce dall’esperienza del Forum della Dottrina Sociale della Chiesa, sotto la guida . Nasce a Palermo “Libertà e Democrazia” il movimento cattolico che vuole riaffermare valori e diritti fondamentali L'Identità. Lidentita.it - Nasce a Palermo “Libertà e Democrazia” il movimento cattolico che vuole riaffermare valori e diritti fondamentali Leggi su Lidentita.it Presentata ieri a”, la nuova formazione politica di orientamento. A lanciare gli Stati Generali delpolitico lo scorso 15 marzo a Roma, presso l’Hotel Bettoja, l’architetto Giancarlo Affatato, Presidente e Coordinatore Nazionale di. L’iniziativadall’esperienza del Forum della Dottrina Sociale della Chiesa, sotto la guida .” ilcheL'Identità.

