Arsenal-Psg | orario probabili formazioni e dove vederla

Arsenal ospita all'Emirates Stadium il Psg nella gara d'andata. Nel turno precedente, i Gunners hanno eliminato i campioni in carica del Real Madrid (doppia vittoria), mentre i francesi hanno buttato fuori l'Aston Villa (vittoria all'andata, sconfitta al ritorno). Ecco le probabili formazioni . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Torna la Champions League con le semifinali. Oggi, martedì 29 aprile, l'ospita all'Emirates Stadium il Psg nella gara d'andata. Nel turno precedente, i Gunners hanno eliminato i campioni in carica del Real Madrid (doppia vittoria), mentre i francesi hanno buttato fuori l'Aston Villa (vittoria all'andata, sconfitta al ritorno). Ecco le

