Champions League vigilia di Barcellona-Inter con l’altra semifinale | partite e diretta TV

Champions League, perché stasera e domani si giocano le semifinali di andata. Barcellona-Inter è la seconda, prima in campo a Londra. Entrambe vanno in diretta TV in chiaro, quella dei nerazzurri per una delibera dell'AGCOM.Champions League – ANDATA SEMIFINALIArsenal-PSG martedì 29 aprile ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e TV8Barcellona-Inter mercoledì 30 aprile ore 21 – diretta TV NOVE e streaming Amazon Prime Video

Champions League, vigilia di Inter-Bayern Monaco col ritorno quarti: partite e diretta TV - È vigilia di Inter-Bayern Monaco di Champions League, ma il ritorno dei quarti comincia stasera. Alle 21 le prime due partite, fra cui Borussia Dortmund-Barcellona da cui uscirà l’avversario in semifinale della qualificata dalla sfida del Meazza. CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO QUARTI Aston Villa-PSG (andata 1-3) martedì 15 aprile ore 21 – diretta TV Sky Sport 253 Borussia Dortmund-Barcellona (andata 0-4) martedì 15 aprile ore 21 – diretta TV Sky Sport Max e Sky Sport 252 Inter-Bayern Monaco (andata 2-1) mercoledì 16 aprile ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video Real Madrid-Arsenal (andata ... 🔗inter-news.it

Walkaround Juve pre Psv: bianconeri al Philips Stadion! FOTO e VIDEO della vigilia di Champions League - di Redazione JuventusNews24Walkaround Juve pre PSV: i bianconeri sono sul prato del Philips stadion. FOTO e VIDEO della vigilia di Champions È tempo di walk around per la Juve sul terreno di gioco del Philips Stadion. Dopo essere arrivati in Olanda, gli uomini di Thiago Motta sono arrivati nel predetto impianto che ospiterà il ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV. L’attenzione, poi, sarà spostata alla conferenza stampa di Thiago Motta, che parlerà insieme a un giocatore della Vecchia Signora alle ore 18:15. 🔗juventusnews24.com

Infortunati Juve: cinque assenti all’allenamento della vigilia del playoff di Champions League. Novità – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Infortunati Juve: sono cinque gli assenti all’allenamento della vigilia del playoff di Champions League di domani contro il Psv. Tutte le novità (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia per la Juventus, che domani ospiterà all’Allianz Stadium di Torino il Psv per l’andata dei playoff di Champions League. Inizia il riscaldamento ? #JuvePsv Assenti Cambiaso e Kalulu oltre a Bremer, Milik e Cabal ?? @BaridonMarco pic. 🔗juventusnews24.com

Barcellona-Inter, Pavard fuori per la semifinale di Champions: Thuram prova a farcela - Brutte notizie per l’Inter alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Barcellona : Benjamin Pavard , uscito anzitempo dal campo durante la partita contro la Roma , non sarà disponibil ... 🔗informazione.it

Barcellona-Inter, le attività di vigilia - Mercoledì 30 aprile l'Inter affronterà in trasferta il Barcellona, nella gara d’andata della semifinale di Champions League 2024/25. Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due sq ... 🔗informazione.it

Barcellona-Inter: Pavard salta la Champions, Thuram ci prova - Nerazzurri verso la semifinale: distorsione alla caviglia confermata per il difensore francese, mentre il connazionale vuole almeno andare in panchina ... 🔗msn.com