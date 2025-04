Elezioni Canada vince a sorpresa Mark Carney

Mark Carney ha vinto a sorpresa le Elezioni federali canadesi. Si tratta del quarto mandato consecutivo dei Liberali che hanno sorprendentemente ribaltato le previsioni della vigilia che davano favorito il leader dell'opposizione populista Pierre Poilievre.Le Elezioni sono state in parte vissute come un "referendum" sull'ex primo ministro, Justin Trudeau, la cui popolarità è diminuita verso la fine del suo decennio al potere a causa dell'aumento dei prezzi di cibo e case.Secondo gli osservatori sul voto canadese hanno pesato le minacce di annessione e di guerra commerciale annunciate dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che hanno alimentato un'ondata di nazionalismo negli elettori che ha aiutato i Liberali a ribaltare il risultato.Nelle proiezioni dopo la chiusura dei seggi secondo la Canadian Broadcasting Corporation, l'emittente pubblica nazionale, i liberali di Mark Carney otterranno la maggioranza relativa dei 343 seggi al Parlamento rispetto ai conservatori ma non è ancora chiaro se raggiungeranno la maggioranza assoluta, che consentirebbe loro di approvare le leggi senza bisogno di aiuto alleanza con partiti minori.

