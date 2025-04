Un polo sportivo da 25 milioni Padel e beach volley tutti in campo

polo dedicato a Padel e beach volley. L’intervento, con un costo stimato di circa 2,5 milioni di euro, vedrà la creazione di un centro sportivo, come anticipato dall’amministrazione. A tal fine, nei giorni scorsi è stata presentata domanda per un bando pubblico. Il piano di sviluppo prevede non solo la realizzazione di nuovi campi da Padel e beach volley, ma anche la completa ristrutturazione degli spogliatoi esistenti. L’area interessata, compresa tra via Olimpia e via Donizetti, dispone già di un edificio adibito a spogliatoi e di alcune torri faro, parte delle quali verrà mantenuta, mentre le altre saranno demolite. L’amministrazione guidata dalla giunta-Veggian stima di coprire la maggior parte dell’investimento, precisamente 2,25 milioni di euro, attraverso i fondi stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta a un bando pubblicato il 31 dicembre scorso. Ilgiorno.it - Un polo sportivo da 2,5 milioni. Padel e beach volley, tutti in campo Leggi su Ilgiorno.it Il Comune di Carate è al lavoro per trasformare gli impianti sportivi di via Olimpia in un modernodedicato a. L’intervento, con un costo stimato di circa 2,5di euro, vedrà la creazione di un centro, come anticipato dall’amministrazione. A tal fine, nei giorni scorsi è stata presentata domanda per un bando pubblico. Il piano di sviluppo prevede non solo la realizzazione di nuovi campi da, ma anche la completa ristrutturazione degli spogliatoi esistenti. L’area interessata, compresa tra via Olimpia e via Donizetti, dispone già di un edificio adibito a spogliatoi e di alcune torri faro, parte delle quali verrà mantenuta, mentre le altre saranno demolite. L’amministrazione guidata dalla giunta-Veggian stima di coprire la maggior parte dell’investimento, precisamente 2,25di euro, attraverso i fondi stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta a un bando pubblicato il 31 dicembre scorso.

