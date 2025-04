La centrale Begüm Kaçmaz nuovo rinforzo per il Bisonte Firenze nel reparto delle centrali

– Viene dalla Turchia, ha compiuto diciotto anni da appena due giorni, ma nel suo paese è già da tempo considerata un astro nascente della pallavolo femminile internazionale.Lei si chiama, di ruolo fa la, e Ilè lieto di ufficializzarne l’ingaggio, dopo aver vinto la concorrenza di numerosi club europei per prelevarla dal Be?ikta?. Per, prima giocatrice turca nella storia del club, sarà la prima esperienza fuori dal proprio paese, ma le credenziali certo non le mancano: cresciuta nel vivaio del VakifBank, con la possibilità di allenarsi insieme ad alcunegiocatrici più forti del mondo, ha alle spalle due stagioni nella massima divisione turca (una col VakifBank e l’altra col Be?ikta?), ma soprattutto si è già imposta all’attenzione internazionale con le nazionali giovanili, con cui ha fatto incetta di trofei sia di squadra che personali.