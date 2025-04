Ultratrail Mugello vince il campione mondiale in carica Cristian Minoggio

BORGO SAN LORENZO – È stata una decima edizione dell’all’insegna delle sorprese. Ma senzaltro di altissimo livello tecnico, con grande partecipazione e con una organizzazione perfetta. Un successo da un punto di vista organizzativo, sportivo e di promozione del territorio. Bilancio senz’altro che rende felici gli organizzatori che hanno alacremente lavorato per questo scopo: prima per ritracciare e rendere percorribili e sicuri i vari percorsi dopo le problematiche generate dal meteo in marzo, poi con la necessità di accorpare e riprogrammare alla domenica tutte le gare, visto il lutto per la scomparsa di papa Francesco che ha fermato lo sport in Italia nella giornata di sabato.A trionfare nella lunga distanza, l’Ultra Trail(Utm) di 60 chilometri e 3200 metri di dislivello, è stato ilinche ha fatto segnare anche il record del percorso con lo straordinario crono di 5h35’43’’, abbassandolo di oltre 5 minuti, in un percorso reso anche piu impegnativo dalle necessarie modifiche.