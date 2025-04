Celli l’amico di Bergoglio | Ci conoscevamo dal 1979 Un Papa unico nella storia Sostituirlo sarà difficile

Bergoglio. Che è stato un Papa unico nel suo genere e ha fatto la storia". E monsignor Claudio Maria Celli, arcivescovo e presidente del collegio universitario Casa Nazareth, può ben dirlo. "Eravamo amici. Io e Papa Francesco ci conoscevamo dal 1979, quando ero il segretario della nunziatura apostolica a Buenos Aires e lui un semplice padre gesuita".E quando è diventato Pontefice. "Ho provato una grande gioia. La prima volta che abbiamo parlato, dopo la sua elezione, mi ha detto: ti ricordi quando ci vedevamo a Buenos Aires. È stato un grande Pontefice, unico per tanti aspetti".

