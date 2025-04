Trump e Zelensky a San Pietro uno scatto per la Storia

Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky tra le navate della basilica di San Pietro prima del funerale di Papa Francesco produrrà gli esiti sperati ma quel che è certo, al momento, è che lo scatto che ha . Trump e Zelensky, a San Pietro uno scatto per la Storia L'Identità. Lidentita.it - Trump e Zelensky, a San Pietro uno scatto per la Storia Leggi su Lidentita.it Non sappiamo ancora se l’esito del breve faccia a faccia fra il presidente degli Stati Uniti Donalde il suo omologo ucraino Volodymyrtra le navate della basilica di Sanprima del funerale di Papa Francesco produrrà gli esiti sperati ma quel che è certo, al momento, è che loche ha ., a Sanunoper laL'Identità.

