Ancelotti-Brasile c’è il ‘sì’ | ingaggio record e tutti i dettagli dell’accordo con la Seleçao

Ancelotti sarà il nuovo CT del Brasile, c'è il 'sì': ingaggio record per l'allenatore italiano e tutti i dettagli dell'accordo con la Seleçao. Leggi su Fanpage.it Carlosarà il nuovo CT del, c'è il 'sì':per l'allenatore italiano edell'accordo con la

Cosa riportano altre fonti

Kim Juventus, strada già in salita? Prezzi proibitivi per il difensore del Bayern tra cartellino e ingaggio: tutte le cifre - di Redazione JuventusNews24Kim Juventus, strada già in salita? Prezzi proibitivi per il difensore del Bayern tra cartellino e ingaggio: tutte le cifre di una possibile operazione Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il possibile futuro di Kim, difensore di proprietà del Bayern Monaco che in estate potrebbe lasciare la Germania e che in questi ultimi giorni è stato accostato anche al mercato Juventus. 🔗juventusnews24.com

Inter: Marotta l’ha preso a zero, ingaggio da 5mln - Un nuovo colpo in casa Inter per anticipare la folta concorrenza. Marotta pigliatutto: arriva subito a zero, spunta il suo ingaggio in ottica futura Novità importanti per il nuovo colpo nerazzurro. L’Inter continua a sognare in grande per cercare di centrare il Triplete: ecco la nuova mossa a sorpresa per l’affare a zero. Per lui subito un ingaggio da 5 milioni di euro anticipando la folta concorrenza per il top player. 🔗calciomercato.it

David Juventus, dalla concorrenza all’ingaggio da top player: bianconeri pronti a fare questo sacrificio? Novità - di Redazione JuventusNews24David Juventus, dalla concorrenza all’ingaggio da top player: tutti i dettagli sull’attaccante accostato ai bianconeri Il giornalista Giovanni Albanese ha analizzato quello che potrebbe essere il futuro del calciomercato Juve in attacco. Osimhen o l’attaccante del Lille, che si libererà a zero, David? DAVID JUVE – «Osimhen o David? Bisogna capire quello che sarà il futuro di Vlahovic. 🔗juventusnews24.com