Cinquemila litri di sostanze oleose finiscono nel torrente Lura

litri la dispersione di sostanze oleose avvenuta ieri allo stabilimento Gabel, in via XX Settembre a Rovellasca. Circa 3000 litri, si sono riversati nel torrente Lura, che scorre a ridosso dell'impianto industriale. L'allarme è scattato alle 10.40, quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta dei carabinieri forestali di Appiano gentile, che erano già arrivati sul posto: l'inquinamento è stato causato dalla fuoriuscita di olio diatermico, per un malfunzionamento all'interno della ditta, la cui produzione è stata subito fermata. Pare che il guasto si sia verificato nel locale dell'impianto di lubrificazione dei macchinari, causando una falla nelle tubazioni, da cui è uscito l'olio. Da qui ha raggiunto i collettori ed è finito nel torrente. In posto sono anche arrivati i tecnici di Arpa, assieme ai vigili del fuoco di Como, Appiano Gentile e Saronno, coordinati da funzionari di Como e Varese, con l'attrezzatura per il contenimento di inquinanti.

