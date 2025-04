Ridotta in Appello da 5 a 3 anni la pena per Barachetti

Ridotta in secondo grado, da cinque a tre anni di reclusione, la pena per l’imprenditore Francesco Barachetti, imputato in un filone processuale sul caso della compravendita del capannone di Cormano, nel Milanese, acquistato dalla Lombardia Film Commission, ente regionale, tra il 2017 e il 2018, con cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. Si tratta dello stesso procedimento che vede imputati anche il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba, ex presidente di Lfc, e Andrea Manzoni, ex revisore contabile per il Carroccio in Parlamento, arrestati in passato nelle indagini milanesi. Devono essere ancora depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione che, il 15 gennaio scorso, per Di Rubba e Manzoni ha dichiarato la prescrizione per l’accusa di turbativa e ha disposto un processo d’Appello bis per rideterminare la pena per il peculato. Ilgiorno.it - Ridotta in Appello da 5 a 3 anni la pena per Barachetti Leggi su Ilgiorno.it È statain secondo grado, da cinque a tredi reclusione, laper l’imprenditore Francesco, imputato in un filone processuale sul caso della compravendita del capannone di Cormano, nel Milanese, acquistato dalla Lombardia Film Commission, ente regionale, tra il 2017 e il 2018, con cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. Si tratta dello stesso procedimento che vede imputati anche il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba, ex presidente di Lfc, e Andrea Manzoni, ex revisore contabile per il Carroccio in Parlamento, arrestati in passato nelle indagini milanesi. Devono essere ancora depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione che, il 15 gennaio scorso, per Di Rubba e Manzoni ha dichiarato la prescrizione per l’accusa di turbativa e ha disposto un processo d’bis per rideterminare laper il peculato.

Ne parlano su altre fonti

Frecciarossa deragliato a Livraga, pena ridotta in appello per due operai di Rfi - Livraga (Lodi) – Condanna ridotta, ieri mattina in Appello a Milano, per i due operai di Rete ferroviaria italiana ritenuti corresponsabili del deragliamento del treno Frecciarossa Milano-Salerno avvenuto il 6 febbraio del 2020 al “Posto movimento Livraga”. L.F., 35 anni, piacentino, specialista di cantiere, e B.S., 35 anni, calabrese, operaio specializzato, residente nel Basso Lodigiano, hanno visto ridursi in secondo grado la pena da tre anni a un anno e otto mesi, con sospensione condizionale e non menzione sul casellario giudiziale. 🔗ilgiorno.it

Ricettazione a Montoro: pena ridotta in Appello e revoca della misura di sicurezza - Nel 2023, il tribunale di Avellino aveva condannato un uomo di Montoro per il reato di ricettazione, infliggendogli una pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre a una multa di 400 euro. Inoltre, il tribunale aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non... 🔗avellinotoday.it

Montoro: pena ridotta in appello per un caso di ricettazione - Nel 2023, il tribunale di Avellino aveva condannato un uomo di Montoro per il reato di ricettazione, infliggendogli una pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre a una multa di 400 euro. Inoltre, il tribunale aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non... 🔗avellinotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ridotta in Appello da 5 a 3 anni la pena per Barachetti; Overture, in Appello ridotta a 5 anni la condanna di Gianfranco Sganga; Processo Overture, ridotta in Appello la pena per Gianfranco Sganga: è accusato di tentata estorsione mafiosa a Cosenza ·; Sono state confermate in appello le pene a 10 agenti del carcere di San Gimignano accusati di tortura, e sono state ridotte ad altri 5. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ridotta in Appello da 5 a 3 anni la pena per Barachetti - È stata ridotta in secondo grado, da cinque a tre anni di reclusione, la pena per l’imprenditore Francesco Barachetti, ... 🔗ilgiorno.it

“Overture”, in Appello ridotta a 5 anni la condanna di Gianfranco Sganga - Accolta la richiesta di concordato. In primo grado, l'imputato era stato condannato a 6 anni e 3 mesi di reclusione ... 🔗corrieredellacalabria.it

Violenza sessuale su un ex alunno, pena ridotta in appello per il bidello: 3 anni e 4 mesi - Pena ridotta in appello per il bidello genovese arrestato a marzo di un anno fa per violenza sessuale nei confronti di un ex alunno di 15 anni. Accusa e difesa hanno concordato una pena di 3 anni ... 🔗msn.com