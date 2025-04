Pagamento Naspi ad aprile 2025 quando arriva | consulta le date

Pagamento Naspi ad aprile 2025, quando arriva: consulta le date I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione Naspi per gennaio 2025 saranno effettuati seguendo il calendario INPS , con accrediti previsti tra il 10 e il 15 aprile per chi già percepisce il sussidio. Per coloro che hanno presentato una nuova domanda o recentemente ottenuto l’approvazione, i pagamenti potrebbero essere posticipati. Feedpress.me - Pagamento Naspi ad aprile 2025, quando arriva: consulta le date Leggi su Feedpress.me adleI pagamenti dell’ indennità di disoccupazioneper gennaiosaranno effettuati seguendo il calendario INPS , con accrediti previsti tra il 10 e il 15per chi già percepisce il sussidio. Per coloro che hanno presentato una nuova domanda o recentemente ottenuto l’approvazione, i pagamenti potrebbero essere posticipati.

NASpI di Marzo 2025: Quando Arriva il Pagamento ad Aprile? - Se non avete ricevuto in questi primi giorni di aprile il pagamento della NASpI di Marzo 2025 non preoccupatevi… I pagamenti della NASpI di marzo 2025 inizieranno ufficialmente dal 7 aprile 2025; tuttavia, gli accrediti avverranno in modo scaglionato, quindi non tutti i beneficiari riceveranno il pagamento nello stesso giorno. Alcuni potrebbero vedere l'importo accreditato sul [...]

