Alla scoperta di antiche corti e campanili

antiche cascine e le vecchie case a corte, le fornaci e i laghetti formati dalle cave d’argilla, come a Cavenago dove oggi sorge l’oasi naturalistica Le Foppe. E poi le vicende di campane e campanari legate ai campanili del Vimercatese e di altri luoghi della Brianza. Due serate dedicate Alla storia del territorio e al suo paesaggio rurale, in un viaggio tra racconti, testimonianze e documenti d’epoca. È il doppio appuntamento organizzato nell’auditorium di via Pertini a Bernareggio dall’Università del Tempo Libero e che avrà per protagonista l’associazione Amici della Storia della Brianza. Oggi alle 20.45 l’architetto Giorgio Federico Brambilla parlerà di “Cascine e case a corte: il caso di Concorezzo”. Lo farà partendo dal corposo libro che ha realizzato sul tema, un testo che ha coinvolto l’Archivio storico locale e una ventina di testimoni. Ilgiorno.it - Alla scoperta di antiche corti e campanili Leggi su Ilgiorno.it Lecascine e le vecchie case a corte, le fornaci e i laghetti formati dalle cave d’argilla, come a Cavenago dove oggi sorge l’oasi naturalistica Le Foppe. E poi le vicende di campane e campanari legate aidel Vimercatese e di altri luoghi della Brianza. Due serate dedicatestoria del territorio e al suo paesaggio rurale, in un viaggio tra racconti, testimonianze e documenti d’epoca. È il doppio appuntamento organizzato nell’auditorium di via Pertini a Bernareggio dall’Università del Tempo Libero e che avrà per protagonista l’associazione Amici della Storia della Brianza. Oggi alle 20.45 l’architetto Giorgio Federico Brambilla parlerà di “Cascine e case a corte: il caso di Concorezzo”. Lo farà partendo dal corposo libro che ha realizzato sul tema, un testo che ha coinvolto l’Archivio storico locale e una ventina di testimoni.

