Quindici morti lo scorso anno e il 2025 è iniziato con una tragedia | Queste stragi vanno fermate

In Brianza i dati degli incidenti e delle vittime sul lavoro sono allarmanti: 15 morti nel solo 2024. Quest'anno si è aperto con un tragico incidente avvenuto lo scorso 14 gennaio a Giussano, quando un operaio di 32 anni ha perso la vita precipitando dal tetto di un capannone industriale, cadendo da un'altezza di circa 7-8 metri mentre lavorava sulla copertura dell'edificio.Nel 2024, secondo i dati elaborati dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega, la provincia di Monza e Brianza ha contato 15 vittime sul lavoro, posizionandosi in zona gialla nella mappatura del rischio elaborata dall'ente statistico (elaborando i dati Inail). Con un'incidenza di mortalità pari a 27,2 decessi per milione di occupati - dato comunque inferiore alla media nazionale di 31,0 - la provincia brianzola ha registrato la propria vulnerabilità, specialmente nei settori delle attività manifatturiere e delle costruzioni.

