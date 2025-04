Macron vuol decidere pure il Papa

Laverita.info - Macron vuol decidere pure il Papa Leggi su Laverita.info Il video del tycoon che lo respinge a San Pietro fa il giro del mondo, ma il presidente francese non si arrende e convoca i cardinali connazionali per influenzarli in chiave anti Sarah. Una mossa disperata. Per la quale gli tiene bordone Riccardi (Sant’Egidio).

Le notizie più recenti da fonti esterne

Macron parla alla Francia: «Sì alla deterrenza nucleare, Washington non può decidere il nostro futuro». E domani Zelensky sarà al vertice Ue - «Stiamo entrando in una nuova era», con queste parole il presidente francese Emmanuel Macron ha aperto il suo discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva. «Gli Stati Uniti hanno cambiato la loro posizione sulla guerra in Ucraina e intendono imporre tariffe doganali all’Europa», ha detto. Per poi concentrarsi sulla questione ucraina e su come l’Europa dovrà prendere nettamente una posizione e reagire all’insicurezza del momento. 🔗open.online

Vance vuol vedere Meloni a Roma. Ancora scintille Salvini-Tajani - Roma, 1 apr. (askanews) – Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha in programma una visita a Roma e ha chiesto un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo segnala Bloomberg, secondo cui l’ambasciata statunitense a Roma ha comunicato oggi al Ministero degli Affari Esteri italiano i piani del vice di Trump. “I piani sono in evoluzione e potrebbero cambiare prima di essere finalizzati”, ha detto un funzionario Usa. 🔗ildenaro.it

Macron e Starmer alla prova di Trump e della Difesa europea - Ieri Emmanuel Macron, giovedì Keir Starmer: alla Casa Bianca sfilano i due leader di punta dell’Europa del mondo militare e della sicurezza. Prima con il viaggio del presidente francese, che ha incontrato ieri Donald Trump, e poi con quello del primo ministro britannico il Vecchio Continente prende le misure all’agenda securitaria della nuova amministrazione Usa e si attrezza per capire in che misura un’eventuale distensione russo-americana ricadrà sul suo groppone europeo in termini di garanzie di sicurezza all’Ucraina e potenziamento del deterrente militare per il continente. 🔗it.insideover.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Macron perde pezzi pure in Europa. E Meloni ora ha più deputati; Media: Biden ha autorizzato attacchi in Russia con armi Usa - I droni marini ucraini a segno su 2 motovedette russe in Crimea; Macron: mettere limiti al sostegno a Kiev significa “scegliere la sconfitta” - Macron alla tv francese: L'Europa deve essere pronta alla guerra se vuole la pace. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Macron, la pressione su Mosca sia chiara - (ANSA) - PARIGI, 15 MAR - Il presidente francese Macron vuole che su Mosca "la pressione sia chiara" perchè "non dà l'impressione di volere sinceramente la pace". Macron, in un messaggio al ... 🔗msn.com

Macron riceve Zelensky: “Mosca vuole la guerra, presto per revocare le sanzioni - Trattandosi di una competenza europea, Macron è stato ieri categorico: «È troppo presto per parlare di revoca delle sanzioni». Il leader francese ha rilanciato sul cessate il fuoco globale di ... 🔗repubblica.it

Macron parla alla Francia: «Sì alla deterrenza nucleare, Washington non può decidere il nostro futuro». E domani Zelensky sarà al vertice Ue - L'articolo Macron parla alla Francia: «Sì alla deterrenza nucleare, Washington non può decidere il nostro futuro». E domani Zelensky sarà al vertice Ue proviene da Open. 🔗msn.com