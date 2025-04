Canada Mark Carney conquista la guida con un mandato forte | Liberali contro l’onda di Trump

Mark Carney, economista di fama ed ex governatore della Banca del Canada, segna una svolta decisiva nella politica canadese. Subentrato a marzo al dimissionario Justin Trudeau, Carney ha ottenuto un mandato pieno puntando su elezioni anticipate, in risposta alle crescenti tensioni con l’amministrazione di Donald Trump.Elezioni anticipate per rafforzare la leadershipLa decisione di andare subito al voto si è rivelata strategica. Le dichiarazioni di Trump, che durante il voto ha definito il Canada «la 51esima stella», hanno avuto un impatto diretto sulla campagna, polarizzando l’elettorato e rafforzando il campo liberale. Pierre Poilievre, leader dei conservatori e voce di una destra populista modellata sulla retorica Maga, è stato penalizzato proprio dalla vicinanza ideologica percepita con Trump, in un momento in cui una parte significativa del Paese chiedeva una difesa della propria sovranità. Thesocialpost.it - Canada, Mark Carney conquista la guida con un mandato forte: Liberali contro l’onda di Trump Leggi su Thesocialpost.it La vittoria di, economista di fama ed ex governatore della Banca del, segna una svolta decisiva nella politica canadese. Subentrato a marzo al dimissionario Justin Trudeau,ha ottenuto unpieno puntando su elezioni anticipate, in risposta alle crescenti tensioni con l’amministrazione di Donald.Elezioni anticipate per rafforzare la leadershipLa decisione di andare subito al voto si è rivelata strategica. Le dichiarazioni di, che durante il voto ha definito il«la 51esima stella», hanno avuto un impatto diretto sulla campagna, polarizzando l’elettorato e rafforzando il campo liberale. Pierre Poilievre, leader dei conservatori e voce di una destra populista modellata sulla retorica Maga, è stato penalizzato proprio dalla vicinanza ideologica percepita con, in un momento in cui una parte significativa del Paese chiedeva una difesa della propria sovranità.

Canada: il Partito Liberale sceglie l’ex governatore della Banca centrale Mark Carney per sostituire il premier Justin Trudeau. Ecco chi è l’anti-Trump - Mark Carney è stato eletto nuovo leader del Partito Liberale del Canada, che ha scelto l’ex governatore della Banca centrale di Ottawa e dell’Inghilterra come nuovo premier al posto di Justin Trudeau per guidare il movimento alle prossime elezioni federali previste entro ottobre. Malgrado la nomina di Carney però Trudeau resterà in carica come primo ministro del Canada per un periodo di transizione ancora da definire, in attesa dell’insediamento del suo successore. 🔗tpi.it

Chi è Mark Carney prossimo premier del Canada (fino alle elezioni). L’addio di Trudeau: “Sfida esistenziale” - Mark Carney sarà il prossimo premier del Canada e leader dei liberali. L’ex governatore della banca centrale ha vinto con l’85,9% dei voti, battendo Chrystia Freeland. La vittoria schiacciante è giunta al termine di una votazione iniziata il 26 febbraio e il cui esito è stato annunciato dopo il discorso di addio di Justin Trudeau. Parlando ai suoi sostenitori, il premier uscente ha messo in guardia sui rischi che il Paese si trova ad affrontare. 🔗ilfattoquotidiano.it

Canada, Mark Carney nuovo premier, il liberale ed ex governatore Banca Centrale scelto dal suo partito con l'86% dei voti, succede a Trudeau - L'ex governatore della Banca centrale canadese, nuovo leader del partito liberale, dovrà convocare le elezioni entro ottobre Mark Carney è il nuovo premier del Canada. Il liberale ed ex governatore della Banca centrale è stato scelto dal suo partito con percentuali bulgare, l'85,9%. Succederà 🔗ilgiornaleditalia.it

