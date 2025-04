Aumento del 6% per la Tari via libera in Consiglio

Consiglio comunale ha approvato la Tariffa per la Tari 2025. L'assessore Marco Caldarelli ha spiegato come "la Tari aumenta rispetto allo scorso anno del 6%, ma resta una delle 10 più basse d'Italia tra i capoluoghi di provincia". Narciso Ricotta (Pd) ha sottolineato che "si sono persi fondi Pnrr per una malagestione del Cosmari e la soluzione per far fronte all'Aumento non è quella dei cassonetti intelligenti, ma della Tariffa puntuale", prospettando "un possibile intervento di un privato". Alberto Cicarè, di Strada comune, ha messo in chiaro che "la raccolta porta a porta negli ultimi anni è un modello saltato". Per Antonella Fornaro (Udc), "gli aumenti sono diffusi, la scelta è obbligata, anche per il fatto che i rifiuti vengono portati fuori provincia. L'Aumento del 6% è di 20-30 euro annui in più, ma qui la Tari è tra le più basse d'Italia, anche grazie ai bonus per i nuclei familiari con 4 figli o con animali domestici.

