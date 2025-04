Emergenza carcere La politica dalla polizia | Ridurremo le tensioni

polizia penitenziaria del carcere di Busto Arsizio dove il giorno di Pasqua un agente è stato aggredito da un detenuto. Così si spiega la vista dei parlamentari della Lega alla casa circondariale bustese. L'eurodeputata Isabella Tovaglieri e l'onorevole Stefano Candiani hanno incontrato la direttrice Maria Pitaniello, la comandante della polizia penitenziaria Rossella Panaro e una delegazione del personale in servizio. "Abbiamo voluto portare la nostra solidarietà a chi lavora ogni giorno in un contesto difficile – ha detto Tovaglieri – e confrontarci sulle possibili iniziative tese a migliorare la situazione. Nonostante le tensioni registrate nei giorni scorsi, abbiamo trovato un clima sereno e un ambiente in ordine grazie al prezioso lavoro svolto dagli agenti della polizia penitenziaria".

