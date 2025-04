A Coriano intitoleremo a Francesco il nuovo asilo

Coriano brucia tutti sul tempo. "Proporrò – annuncia il primo cittadino Gianluca Ugolini – di intitolare il nostro nuovo asilo nido a Papa Francesco, perché ha saputo guardare alla scuola come un luogo dove si gioca il futuro delle donne e degli uomini di domani, indipendentemente dal credo religioso, in cui tutti siamo cittadini del mondo".Giusto la settimana scorsa Ugolini ha compiuto un nuovo sopralluogo al cantiere dell’asilo, che ospiterà 42 bambini. I lavori procedono rispettando la tabella di marcia. "In questi giorni – prosegue il sindaco – ho ripensato alle parole di Papa Francesco sulla scuola. Ha detto: la scuola è un luogo di incontro, è un laboratorio di vita. A scuola si incontrano i compagni e gli educatori. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro. Ho pensato che sarebbe significativo intitolare l’asilo a Papa Francesco". Ilrestodelcarlino.it - "A Coriano intitoleremo a Francesco il nuovo asilo" Leggi su Ilrestodelcarlino.it brucia tutti sul tempo. "Proporrò – annuncia il primo cittadino Gianluca Ugolini – di intitolare il nostronido a Papa, perché ha saputo guardare alla scuola come un luogo dove si gioca il futuro delle donne e degli uomini di domani, indipendentemente dal credo religioso, in cui tutti siamo cittadini del mondo".Giusto la settimana scorsa Ugolini ha compiuto unsopralluogo al cantiere dell’, che ospiterà 42 bambini. I lavori procedono rispettando la tabella di marcia. "In questi giorni – prosegue il sindaco – ho ripensato alle parole di Papasulla scuola. Ha detto: la scuola è un luogo di incontro, è un laboratorio di vita. A scuola si incontrano i compagni e gli educatori. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro. Ho pensato che sarebbe significativo intitolare l’a Papa".

