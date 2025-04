Porto la variante approvata L’edificio Naumachos sale a 3 piani

approvata all’unanimità in Consiglio comunale la variante al progetto di ammodernamento del Cantiere navale Rossini con la demolizione e ricostruzione di uno dei tre stabili già esistenti. Ad illustrare la delibera l’assessore all’Urbanistica, Andrea Nobili: "Si tratta di una variante di un progetto già approvato nel 2017, richiesta dalla proprietà aziendale per migliorare ed andare incontro alle esigenze dell’azienda stessa – dice -. Con questa variante sarà ridotta la superficie a terra, ma L’edificio si alzerà di un piano rispetto al progetto iniziale e i volumi rimarranno gli stessi (leggermente ridotti, ndr)".Ad entrare maggiormente nel dettaglio Marco Fattore, dirigente Servizio Sviluppo Urbano: "Si tratta delL’edificio denominato Naumachos, posizionato nell’area verso la banchina, che passerà da due a tre piani, riducendo però la sagoma, per ampliare lo spazio del piazzale dedicato alla movimentazione degli yacht. Ilrestodelcarlino.it - Porto, la variante approvata. L’edificio Naumachos sale a 3 piani Leggi su Ilrestodelcarlino.it all’unanimità in Consiglio comunale laal progetto di ammodernamento del Cantiere navale Rossini con la demolizione e ricostruzione di uno dei tre stabili già esistenti. Ad illustrare la delibera l’assessore all’Urbanistica, Andrea Nobili: "Si tratta di unadi un progetto già approvato nel 2017, richiesta dalla proprietà aziendale per migliorare ed andare incontro alle esigenze dell’azienda stessa – dice -. Con questasarà ridotta la superficie a terra, masi alzerà di un piano rispetto al progetto iniziale e i volumi rimarranno gli stessi (leggermente ridotti, ndr)".Ad entrare maggiormente nel dettaglio Marco Fattore, dirigente Servizio Sviluppo Urbano: "Si tratta deldenominato, posizionato nell’area verso la banchina, che passerà da due a tre, riducendo però la sagoma, per ampliare lo spazio del piazzale dedicato alla movimentazione degli yacht.

Ne parlano su altre fonti

Ciclovia VenTo, approvata la variante del tracciato al Lido di Venezia - Attraverserà anche l'isola del Lido la ciclovia VenTo, il percorso ciclabile lungo 703 chilometri in corso di realizzazione tra Torino e Venezia. L'atto formale è stato stipulato dalla giunta comunale veneziana che, nell'ultima seduta, ha approvato la delibera dell'accordo con Regione Veneto e... 🔗veneziatoday.it

Sarno, approvata la variante Piano Urbanistico Comunale - Tempo di lettura: 3 minutiNella seduta di ieri sera, il Consiglio Comunale ha approvato, con i soli voti della maggioranza, la variante al Piano Urbanistico Comunale (PUC), dando seguito agli atti di indirizzo dell’Amministrazione Comunale per l’aggiornamento del vigente strumento urbanistico approvato con deliberazione del 12 novembre 2015 a distanza di 40 anni dal Programma di fabbricazione. “Il Piano Urbanistico Comunale persegue l’obiettivo di rigenerare il territorio, favorendo la crescita della città nel pieno rispetto dell’ambiente”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante. 🔗anteprima24.it

Esplosione nel porto di Rajaishahr in Iran: distrutto edificio amministrativo, diversi feriti - Una forte esplosione si è verificata nel porto di Rajaishahr, nell'Iran meridionale, che ha distrutto un edificio amministrativo. Lo riferisce la televisione di si Stato. Secondo il direttore del dipartimento di gestione delle crisi di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, la causa dell'esplosione non è ancora chiara. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, un serbatorio di carburante è esploso a nord del molo del porto di Rajaishahr. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Via Porta, lavori fermi da tre mesi per una variante non approvata; Porto San Giorgio ed ex Branella, si sblocca la variante: adesso si potrà iniziare a costruire; L'ex colonia Enel di Rimini diventerà un parco: approvata la variante; A Modugno un passo per la nuova strada camionale di Bari. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Porto, il paesaggio che cambia . La palazzina di "Yacht officine" sarà abbattuta e poi ricostruita - Perché i vertici del cantiere Rossini hanno presentato nei giorni scorsi una variante al piano regolatore per l’abbattimento e la ricostruzione dell’edificio ... tutto quello che accade intorno al ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Porto San Giorgio ed ex Branella, si sblocca la variante: adesso si potrà iniziare a costruire - PORTO SAN GIORGIO Permesso a costruire nell'area ex Branella. Il sindaco Valerio Vesprini: «Siamo soddisfatti della variante che è stata approvata e che darà vita alla riqualificazione. 🔗msn.com

Porto San Giorgio ed ex Branella, si sblocca la variante: adesso si potrà iniziare a costruire - PORTO SAN GIORGIO Permesso a costruire nell'area ex Branella. Il sindaco Valerio Vesprini: «Siamo soddisfatti della variante che è stata approvata e che darà vita alla riqualificazione. Si tratta di ... 🔗corriereadriatico.it