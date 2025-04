Primo Maggio tra docufilm e cerimonie

Maggio al Monumento ai Caduti del lavoro che compie 35 anni e la proiezione del docufilm "Il motore siamo noi", di Paolo Mansolillo e Marco Nicosia. Sono i tre eventi promossi dal Comune per la Festa dei Lavoratori. Il Primo Maggio, alle ore 10 è prevista una cerimonia davanti al Monumento ai Caduti del Lavoro (nella foto) realizzato 35 anni fa dal rhodense Vito Antonio Guglielmo e collocato nel parco pubblico Caduti sul Lavoro, tra via Santorre di Santarosa e via Cavour. Alla presenza dell’amministrazione comunale e dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, verrà deposta una corona di alloro davanti al monumento inaugurato il 28 ottobre 1990. Guglielmo, figlio di invalido sul lavoro, volle onorare con la sua opera scultorea tutti i lavoratori che, con il sacrificio della propria vita, si sono resi protagonisti dello sviluppo e del progresso del Paese. Ilgiorno.it - Primo Maggio tra docufilm e cerimonie Leggi su Ilgiorno.it Lo spettacolo-documentario "L’amore ai tempi dell’Alfa" a cura del Teatro dell’Armadillo (già sold out), l’oal Monumento ai Caduti del lavoro che compie 35 anni e la proiezione del"Il motore siamo noi", di Paolo Mansolillo e Marco Nicosia. Sono i tre eventi promossi dal Comune per la Festa dei Lavoratori. Il, alle ore 10 è prevista una cerimonia davanti al Monumento ai Caduti del Lavoro (nella foto) realizzato 35 anni fa dal rhodense Vito Antonio Guglielmo e collocato nel parco pubblico Caduti sul Lavoro, tra via Santorre di Santarosa e via Cavour. Alla presenza dell’amministrazione comunale e dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, verrà deposta una corona di alloro davanti al monumento inaugurato il 28 ottobre 1990. Guglielmo, figlio di invalido sul lavoro, volle onorare con la sua opera scultorea tutti i lavoratori che, con il sacrificio della propria vita, si sono resi protagonisti dello sviluppo e del progresso del Paese.

Se ne parla anche su altri siti

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Alla cooperativa Panta Rei la gestione del Circolo Primo Maggio - Il punto ristoro del Circolo Primo Maggio di Montorio sarà gestito dalla cooperativa sociale Panta Rei. La giunta comunale di Verona ha approvato la concessione dell'immobile adibito a bar a Panta Rei per la realizzazione del progetto di bar sociale che vedrà l’inserimento lavorativo di... 🔗veronasera.it

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Primo Maggio tra docufilm e cerimonie; Spettacolo, cerimonia e docufilm a Rho per il Primo Maggio; Premio David di Donatello 2025, tutte le candidature; Primo Maggio in tutta Italia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Primo Maggio tra docufilm e cerimonie - Lo spettacolo-documentario "L’amore ai tempi dell’Alfa" a cura del Teatro dell’Armadillo (già sold out), l’omaggio al Monumento ai ... 🔗ilgiorno.it

Rho. FESTA DEL LAVORO Spettacolo, cerimonia e docufilm - Tre iniziative per celebrare l’appuntamento del primo maggio. Omaggio al Monumento di via Santorre di Santarosa, che compie 35 anni (mi-lorenteggio.com) Rho, 18 aprile 2025. Il Comune di Rho, attrave ... 🔗mi-lorenteggio.com