Tangenziale Completato un terzo dei lavori Avanti con un' infrastrutture strategica

lavori del terzo lotto della Tangenziale Est di Forlì si conferma l’impegno concreto del Governo Meloni per un’opera strategica, attesa da anni e fondamentale per la viabilità cittadina e intercomunale”. Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia. Forlitoday.it - Tangenziale, "Completato un terzo dei lavori. Avanti con un'infrastrutture strategica" Leggi su Forlitoday.it "Con l’avanzamento deidellotto dellaEst di Forlì si conferma l’impegno concreto del Governo Meloni per un’opera, attesa da anni e fondamentale per la viabilità cittadina e intercomunale”. Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia.

Approfondimenti da altre fonti

Tangenziale Ovest di Foggia: al via i lavori da 50 milioni di euro del terzo lotto - Questa mattina 26 febbraio, il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con delega alle opere commissariate, l'on. Tullio Ferrante, si è recato a Foggia per la firma che sancisce l’avvio dei lavori del terzo stralcio della Tangenziale Ovest di Foggia. L'opera rientra nel... 🔗foggiatoday.it

Salerno, ancora rinnovi sul corso: nuove panchine e partiti i lavori per il terzo lotto - Salerno – Il restyling del Corso Vittorio Emanuele prosegue a ritmo serrato. Mentre il cantiere per il terzo lotto è entrato nella fase operativa, iniziano a comparire lungo le aree già riqualificate le nuove panchine dal design moderno. Le sedute, caratterizzate da una forma a ponte, abbandonano il grigio antracite per un’elegante tonalità bianco pietra, contribuendo a dare maggiore luminosità agli spazi urbani. 🔗zon.it

Lavori, chiude un pezzo di Tangenziale a Milano - Barriere antirumore da potenziare e ammodernare. Per questo motivo, sulla Tangenziale Nord di Milano (A52) sarà chiuso per chi proviene da Monza il ramo d'immissione sulla R52, la Complanare di Baranzate. La chiusura è prevista nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 febbraio, dalle 21 alle 5... 🔗milanotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tangenziale, Completato un terzo dei lavori. Avanti con un'infrastrutture strategica; Terzo lotto della Tangenziale Est di Forlì: completato il 28% dei lavori; Tangenziale Ravina, iniziata la demolizione del cavalcavia; Tangenziale Nord: la conclusione dei lavori entro fine anno. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tangenziale Est, continuano i lavori. Ecco le modifiche temporanee alla viabilità - Entrano in una nuova fase i lavori sul terzo lotto della Tangenziale Est, e questo – ad annunciarlo è Anad – comporterà alcuni cambiamenti di viabilità collegati al cantiere, che resteranno ... 🔗msn.com

Forlì. «I lavori per la tangenziale creano diversi disagi a Vecchiazzano» - La realizzazione del terzo lotto della tangenziale ed in particolare i lavori per la costruzione dello svincolo di intersezione con via del ... 🔗corriereromagna.it

Non solo in città, lavori anche in tangenziale ed autostrada: tutti i cantieri in attivazione - resterà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde sud conduce verso la Tangenziale sud in modalità permanente fino al 18 aprile per lavori al sottovia dello Svincolo di Borgo Panigale chi proviene dalla ... 🔗bolognatoday.it