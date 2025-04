Non abbiamo molto tempo Così Putin si prepara alla guerra con la Nato

Ilgiornale.it - "Non abbiamo molto tempo". Così Putin si prepara alla guerra con la Nato Leggi su Ilgiornale.it Il Cremlino amplia l'esercito e le basi al confine con la Finlandia. L'esperto russo: "Ci aspettiamo un conflitto con l'Alleanza Atlantica".

Ne parlano su altre fonti

Moreno commenta: «Il secondo tempo abbiamo mostrato la nostra mentalità e attitudine. Giocando così, in qualsiasi stadio possiamo fare molto bene» - di RedazioneMoreno ha commentato nel post partita di Inter Fiorentina il match e la sconfitta. Di seguito le parole del difensore Nel post partita di Inter Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di FirenzeViola Matias Moreno, difensore dei gigliati. Il giocatore ha analizzato la sconfitta che si è consumata a San Siro, sottolineando cosa ha funzionato meglio e cosa deve essere invece migliorato. 🔗internews24.com

Terremoto Campi Flegrei 4.4, conferenza stampa Ingv: “Il processo continua con una intensità variabile nel tempo, ma sempre molto sostenuta” - Terremoto Campi Flegrei 4.4, Di Vito e Bianco (Ingv) in conferenza stampa: “Il processo sta continuando con una intensità variabile nel tempo, ma sempre molto sostenuta. Possiamo aspettarci altra sismicità. Attivati tutti i controlli, che sono già quotidiani, sulla rete geochimica per verificare eventuali variazioni nelle emissioni e nelle falde idriche che nell’area flegrea sono […] 🔗2anews.it

Funerale Eleonora Giorgi, atteso anche il super vip: non si mostra in pubblico da molto tempo - Si terranno oggi a Roma, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come la Chiesa degli Artisti, i funerali di Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo all’età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas. L’attrice, icona del cinema e del teatro italiano, ha combattuto con coraggio la malattia, che negli ultimi mesi si era aggravata con metastasi al cervello. La cerimonia funebre, prevista per le ore 16 in Piazza del Popolo, sarà officiata dal vescovo Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e rettore della Basilica. 🔗thesocialpost.it

Cosa riportano altre fonti

Non abbiamo molto tempo. Così Putin si prepara alla guerra con la Nato; JJ Redick non usa mezze misure: «Non abbiamo tempo, dobbiamo ripartire subito»; BM DA Euroleague/ Post Match - Milano, Messina: Non abbiamo mosso la palla in attacco. Nel secondo tempo anzichè migliorare abbiamo commesso più errori; Addio a Michela Murgia, l'ultima intervista: «Il tempo migliore della mia vita». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inzaghi: "Non abbiamo tempo per Bologna-Napoli, è il nostro destino essere in corsa su tre fronti. E sui cambi di Parma..." - Ma non abbiamo il tempo per concentrarci su cose dove non ... anche con la Lazio nel 2020. E' una squadra molto intensa, che ha ottimi giocatori. Hanno assenze importanti come noi. 🔗msn.com

Trump, 'non c'è molto tempo per fare l'accordo con l'Iran' - "Non c'è molto tempo per fare l'accordo con l'Iran. Non possiamo permettere che abbiamo l'arma nucleare". Lo ha detto Donqald Trump a due giorni dall'inizio dei colloqui con Teheran in Oman sabato. 🔗ansa.it