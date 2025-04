Obiettivo case senza barriere Qui si costruisce l’abitare inclusivo

l'abitare. Il progetto, intitolato "Di casa in casa", mira a costruire nuove soluzioni abitative più vicine alle necessità delle persone con disabilità, coinvolgendo direttamente le famiglie, gli operatori e le realtà del Terzo settore. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 8 maggio, dalle 9 alle 12, al Consorzio Desio–Brianza a Desio (via Lombardia 59), dove si discuterà di uno dei temi più sentiti: "Servizi residenziali per la persona con disabilità: come ripensare l'abitare. Esperienze a confronto". Un incontro che rappresenta un'occasione per approfondire e condividere le esperienze maturate dai protagonisti di questo processo, con l'Obiettivo di costruire nuove opportunità abitative per chi ha bisogno di supporti quotidiani.

