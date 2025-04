Raccolta dei rifiuti comincia la rivoluzione

Raccolta dei rifiuti dopo mesi di annunci, e dopo Zola e Valsamoggia, arriva anche a Casalecchio la piccola rivoluzione per il sistema del porta a porta. Obiettivo dichiarato dal Comune e da Hera, gestore del servizio, è quello di "migliorare quantità e qualità della Raccolta differenziata e di rafforzare le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuendo alla loro riduzione, recuperando e riciclando quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente".La prima assemblea pubblica di presentazione è già fissata a lunedì prossimo, 5 maggio, nel centro sociale di Ceretolo. Sono comunque già note le conferme e le novità del servizio che resta quello della Raccolta domiciliare, il porta a porta, e che vede confermate le giornate di esposizione delle diverse tipologie di rifiuto. Ilrestodelcarlino.it - Raccolta dei rifiuti, comincia la rivoluzione Leggi su Ilrestodelcarlino.it Dopo il traffico è il problema più sentito dai casalecchiesi. Per ladeidopo mesi di annunci, e dopo Zola e Valsamoggia, arriva anche a Casalecchio la piccolaper il sistema del porta a porta. Obiettivo dichiarato dal Comune e da Hera, gestore del servizio, è quello di "migliorare quantità e qualità delladifferenziata e di rafforzare le buone abitudini sulla separazione dei, contribuendo alla loro riduzione, recuperando e riciclando quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente".La prima assemblea pubblica di presentazione è già fissata a lunedì prossimo, 5 maggio, nel centro sociale di Ceretolo. Sono comunque già note le conferme e le novità del servizio che resta quello delladomiciliare, il porta a porta, e che vede confermate le giornate di esposizione delle diverse tipologie di rifiuto.

Ne parlano su altre fonti

Rivoluzione nella raccolta rifiuti. Inizia la fase della tariffa puntuale - Novità in arrivo per la raccolta differenziata a Borgo a Mozzano: il Gruppo RetiAmbiente, su indicazione dell’amministrazione comunale, sta lavorando insieme ad Ascit per avviare nel mese di maggio, la sperimentazione della tariffazione puntuale dei rifiuti che entrerà ufficialmente in vigore dal gennaio 2026. L’obiettivo? Contenere i costi attraverso la corretta raccolta differenziata. Attraverso la tariffazione puntuale, i cittadini pagheranno anche in base alla quantità di rifiuto non riciclabile prodotto. 🔗lanazione.it

Rivoluzione raccolta dei rifiuti Secam : "Chi non ha ancora i kit utilizzi i sacchi vecchi" - A Sondrio la rivoluzione raccolta rifiuti è in vista. Secam precisa che tutti coloro che il 3 marzo non avranno ancora a disposizione i kit per la raccolta, potranno continuare, nell’attesa, a utilizzare i sacchi ora in uso (azzurro per la carta, giallo per gli imballaggi in plastica e metallici e nero per il secco residuo - indifferenziato). Nel sacco nero potrà essere conferita anche la parte organica dei rifiuti, come avviene attualmente. 🔗ilgiorno.it

Raccolta di rifiuti elettronici: Parma al quinto posto in Emilia-Romagna - Nel 2024 Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion dedicato ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ha gestito in Emilia-Romagna oltre 21.100 tonnellate di RAEE Domestici, equivalenti al peso di 58 airbus A380, facendo posizionare la regione al quarto posto nella classifica... 🔗parmatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Raccolta dei rifiuti, comincia la rivoluzione; Rivoluzione nella raccolta rifiuti. Inizia la fase della tariffa puntuale; RIVOLUZIONE RIFIUTI, INIZIA IL CENSIMENTO. ENTRO MAGGIO STOP AI SACCHI; Nuova raccolta Amia in Borgo Venezia: si comincia davvero. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Raccolta dei rifiuti, comincia la rivoluzione - Per la raccolta dei rifiuti dopo mesi di annunci, e dopo Zola e Valsamoggia, arriva anche a Casalecchio la piccola rivoluzione per il sistema del porta a porta. Obiettivo dichiarato dal Comune e da ... 🔗ilrestodelcarlino.it

A giugno comincia la raccolta differenziata del rifiuto umido - Previsto il 1° giugno il debutto della raccolta della parte umida dei rifiuti. A maggio si terranno assemblee con i cittadini al fine di illustrare le modalità di raccolta e la distribuzione del ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it

Rivoluzione porta a porta. Così cambia la differenziata nel centro di Sansepolcro - Il sistema di raccolta cambierà dal 10 giugno ... Il sistema prevede il ritiro a domicilio dei rifiuti secondo un calendario predefinito. Le frazioni raccolte saranno: organico, carta ... 🔗lanazione.it