In Consiglio si fanno i conti

Consiglio comunale a Cadelbosco Sopra. Tra gli argomenti in programma figurano il rendiconto di gestione del 2024, la presa d’atto del piano economico finanziario con l’approvazione delle tariffe Tari per il 2025, l’affidamento a Iren Ambiente della gestione ordinaria della Tari e delle attività di accertamento sui pagamenti anche per gli anni 2023 e 2024, oltre che per l’anno in corso, fino alle attività legate al sollecito-accertamento esecutivo per omesso e parziale pagamento per gli anni 2024 e 2025 della Tari.Inoltre, in discussione una mozione proposta dal gruppo consiliare di centrosinistra per sostenere l’appello lanciato dalle associazioni di caregiver familiari per chiedere il riconoscimento della figura del caregiver in base a principi di inclusività ed equità sociale. Ilrestodelcarlino.it - In Consiglio si fanno i conti Leggi su Ilrestodelcarlino.it Domani alle 19 è convocato ilcomunale a Cadelbosco Sopra. Tra gli argomenti in programma figurano il rendiconto di gestione del 2024, la presa d’atto del piano economico finanziario con l’approvazione delle tariffe Tari per il 2025, l’affidamento a Iren Ambiente della gestione ordinaria della Tari e delle attività di accertamento sui pagamenti anche per gli anni 2023 e 2024, oltre che per l’anno in corso, fino alle attività legate al sollecito-accertamento esecutivo per omesso e parziale pagamento per gli anni 2024 e 2025 della Tari.Inoltre, in discussione una mozione proposta dal gruppo consiliare di centrosinistra per sostenere l’appello lanciato dalle associazioni di caregiver familiari per chiedere il riconoscimento della figura del caregiver in base a principi di inclusività ed equità sociale.

Cosa riportano altre fonti

Sanremo, la conferenza stampa dopo la finale. Conti: «Risultati mi fanno sorridere, ripetermi l'anno prossimo sarà un problema» - Il Festival dei record si è chiuso con la vittoria di Olly. Il 23enne conquista il suo primo Sanremo. E Carlo Conti si gode i dati sugli ascolti, in crescita dopo il regno di Amadeus che era... 🔗leggo.it

Grottaminarda, convocato il Consiglio comunale per la nomina del nuovo Revisore dei Conti - La Presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del consesso per martedì 25 febbraio alle ore 18:00, in prima convocazione, e per mercoledì 26 febbraio, sempre alle ore 18:00, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza. Il... 🔗avellinotoday.it

Consiglio da mezzo-giorno di fuoco: duello incrociato sull'aumento tasse e i conti in sanità. Pace: "operazione non trasparente" - Prima delle 13 la seduta dell'assemblea regionale si infiamma quando terminato il questione time, dai banchi di centrodestra, voce della capogruppo di Fdi, Eleonora Pace, arriva la richiesta ufficiale di una informativa a riguardo della manovra fiscale da 321 milioni di euro in più di tasse... 🔗perugiatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meloni: Tutti devono fare i conti con la storia di Sergio Ramelli; L'opposizione di Casarza fa il punto dopo l'ultimo consiglio comunale; Consiglio comunale - Nominato il collegio dei revisori dei conti; Avellino, il consiglio comunale: Nargi a caccia di presenti, Festa fa opposizione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Consiglio comunale, Pd: “Maggioranza fragile” ma Vince Genova: “Fate male i conti” - Botta e risposta tra opposizione e maggioranza in consiglio ... momento che conta cinque consiglieri in più dell’opposizione, 20 contro 15, mentre i restanti cinque consiglieri fanno parte ... 🔗msn.com

Conti, variazioni e sentenze: il consiglio provinciale torna a riunirsi - Imperia. Il consiglio provinciale è stato convocato per venerdì 18 aprile alle ore 9.30, presso la sede della provincia di Imperia. Secondo l’ordine del giorno un focus particolare sarà su ... 🔗riviera24.it

Giorgi: “Paradossale che si discuta di una via a Craxi mentre cittadini fanno quotidianamente i conti con strade dissestate e pericolose” - "Le segnalazioni sulle condizioni critiche delle strade sono ormai all’ordine del giorno - prosegue Giorgi, ex capogruppo M5S nel consiglio ... cittadini fanno quotidianamente i conti con ... 🔗msn.com