Tumori | in Europa cala la mortalità ma ecco perché non basta

Secondo uno studio pubblicato su Annals of Oncology, tra il 2020 e il 2025 la mortalità oncologica calerà del 3,5% negli uomini e dell'1,2% nelle donne. Un trend positivo che riflette i progressi nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nei trattamenti. Tumori in diminuzione: come sono stati raccolti i dati. L'analisi ha utilizzato i database OMS e ONU, considerando i 27 Paesi dell'Unione Europea, con un focus sui cinque più popolosi.

