Striscione dei partigiani nel mirino E presìdi in vista per l’intitolazione

partigiani e dei deportati - denuncia il Pd locale -. Un atto incivile e vergognoso, che rivela il clima che si respira e quanto dia fastidio a qualcuno il richiamo all’antifascismo, che dovrebbe invece essere patrimonio condiviso da tutta la comunità". I Dem chiedono anche una presa di posizione da parte del sindaco Giacomo Ghilardi. "Dalla destra solo silenzio. Ancora una volta assistiamo ai due pesi e due misure con cui si interviene nel dibattito pubblico: parole dure contro chi canta Bella Ciao, silenzio di fronte agli atti vandalici contro la Resistenza". Ilgiorno.it - Striscione dei partigiani nel mirino. E presìdi in vista per l’intitolazione Leggi su Ilgiorno.it È stato danneggiato per la seconda volta in pochi giorni il manifesto che le forze antifasciste cittadine avevano affisso regolarmente vicino al palazzetto dello sport per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione. "Questa volta non sono stati colpiti solo i simboli di partito e la scritta antifascista, ma anche i volti deie dei deportati - denuncia il Pd locale -. Un atto incivile e vergognoso, che rivela il clima che si respira e quanto dia fastidio a qualcuno il richiamo all’antifascismo, che dovrebbe invece essere patrimonio condiviso da tutta la comunità". I Dem chiedono anche una presa di posizione da parte del sindaco Giacomo Ghilardi. "Dalla destra solo silenzio. Ancora una volta assistiamo ai due pesi e due misure con cui si interviene nel dibattito pubblico: parole dure contro chi canta Bella Ciao, silenzio di fronte agli atti vandalici contro la Resistenza".

