Sicurezza sul lavoro nuove risorse dalla Regione Toscana

Regione Toscana ha stanziato recentemente ulteriori risorse per tutelare salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. È questo l'annuncio del presidente Eugenio Giani e dell'assessora alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini nella Giornata Mondiale della Sicurezza e salute sul avoro (World Day for Safety and Health at Work) istituita dall'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) per promuovere il dibattito attorno al tema della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e lavoro-correlate. Presidente e assessora illustrano il nuovo stanziamento che ammonta a un milione e mezzo di euro ed è finalizzato a finanziare percorsi di formazione aggiuntiva per lavoratrici e lavoratori.Lo stanziamento costituirà la dotazione finanziaria di un avviso di prossima uscita, previsto intorno alla metà di maggio, a cui potranno partecipare le imprese che puntano a realizzare progetti di formazione ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente previsti per legge a carico delle datrici e dei datori di lavoro dal decreto legislativo 812008 e dagli accordi Stato-Regioni del 2011.

