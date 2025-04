Una nuova foresta Piante infestanti in centro Erbacce sui marciapiedi

nuova foresta autoctona sta emergendo nel pieno centro di Ancona. Siamo tra via Palestro e via Leopardi, una zona a immediato ridosso del cuore centrale di Ancona dove il decoro non sembra interessare all’amministrazione comunale, nonostante le ripetute segnalazioni nel corso dei mesi. Ormai la misura è colma e la situazione onestamente fuori controllo. Col passare del tempo i cespugli a bordo marciapiede, ormai letteralmente invasi dalle Piante infestanti, sono cresciuti a dismisura rendendo l’area davvero inospitale. Siamo nella parte finale della via parallela a corso Stamira e a via San Martino, nei pressi dell’incrocio con via Leopardi. Subito dopo l’ex ristorante cinese (chiuso da oltre un anno e di recente sostituito da uno peruviano) tutto il marciapiede fino a via Leopardi è invaso di Erbacce, la classica vegetazione selvaggia. Ilrestodelcarlino.it - Una nuova "foresta". Piante infestanti in centro. Erbacce sui marciapiedi Leggi su Ilrestodelcarlino.it Unaautoctona sta emergendo nel pienodi Ancona. Siamo tra via Palestro e via Leopardi, una zona a immediato ridosso del cuore centrale di Ancona dove il decoro non sembra interessare all’amministrazione comunale, nonostante le ripetute segnalazioni nel corso dei mesi. Ormai la misura è colma e la situazione onestamente fuori controllo. Col passare del tempo i cespugli a bordo marciapiede, ormai letteralmente invasi dalle, sono cresciuti a dismisura rendendo l’area davvero inospitale. Siamo nella parte finale della via parallela a corso Stamira e a via San Martino, nei pressi dell’incrocio con via Leopardi. Subito dopo l’ex ristorante cinese (chiuso da oltre un anno e di recente sostituito da uno peruviano) tutto il marciapiede fino a via Leopardi è invaso di, la classica vegetazione selvaggia.

