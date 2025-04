Rally Coppa Valtellina | Edizione entusiasmante

Edizione del Rally Coppa Valtellina. Spettacolo ed emozioni a Chiesa in Valmalenco, sede di partenza e arrivo della 68ª Edizione della Coppa Valtellina, il Rally più longevo d'Italia eccezion fatta per la siciliana targa Florio, organizzato impeccabilmente dall'Aci Sondrio. La kermesse, valida come prima prova del trofeo italiano Rally 2025 girone B e come terzo appuntamento della Coppa Rally di 3 zona, ha regalato emozioni ai tantissimi appassionati che si sono assiepati lungo le 9 prove speciali, per un totale di 269,04 chilometri di cui 66,95 di prove speciali.La corsa, programmata inizialmente su due giornate, si è disputata domenica dopo un grande sforzo organizzativo da parte dell'Aci Sondrio che, in collaborazione con gli enti territoriali locali e le amministrazioni coinvolte, è riuscita a ridisegnare la corsa in meno di 36 ore rispettando lo stop agli eventi sportivi deciso a livello nazionale in memoria di Papa Francesco per la giornata di sabato.

