Slargo Ramelli a Sesto Inaugurazione e proteste

Ramelli ed Enrico Pedenovi vittime dell’odio politico. In nome della pacificazione nazionale", si legge sulla targa che stata installata nel nuovo Slargo che prende il loro nome. L’inno, il Tricolore nella bandiera e anche negli arredi, una cerimonia solenne che non ha visto contestazioni né disordini. Ieri mattina, in via Cavallotti, era presente la crème di Fratelli d’Italia: il presidente del Senato Ignazio La Russa, Romano La Russa, Isabella Rauti, Riccardo De Corato, oltre agli esponenti locali. Di "momento storico di ricucitura urbana e sociale", di "pacificazione contro ogni tipo di violenza" si è parlato ieri."Ciascuno con le proprie idee e le proprie valutazioni storiche, ciascuno con i propri sentimenti. Ma una storia condivisa e di pacificazione io sono convinto che stia marciando", ha detto Ignazio La Russa. Ilgiorno.it - “Slargo Ramelli” a Sesto. Inaugurazione e proteste Leggi su Ilgiorno.it "In memoria di Sergioed Enrico Pedenovi vittime dell’odio politico. In nome della pacificazione nazionale", si legge sulla targa che stata installata nel nuovoche prende il loro nome. L’inno, il Tricolore nella bandiera e anche negli arredi, una cerimonia solenne che non ha visto contestazioni né disordini. Ieri mattina, in via Cavallotti, era presente la crème di Fratelli d’Italia: il presidente del Senato Ignazio La Russa, Romano La Russa, Isabella Rauti, Riccardo De Corato, oltre agli esponenti locali. Di "momento storico di ricucitura urbana e sociale", di "pacificazione contro ogni tipo di violenza" si è parlato ieri."Ciascuno con le proprie idee e le proprie valutazioni storiche, ciascuno con i propri sentimenti. Ma una storia condivisa e di pacificazione io sono convinto che stia marciando", ha detto Ignazio La Russa.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lo slargo intitolato a Sergio Ramelli “è un’infamia”: a Sesto sale la tensione. La polizia presidia la piazzetta - Sesto San Giovanni (Milano), 27 aprile 2025 – "È un'infamia. Sesto ripudia la dedica di questo spazio a un fascista". Il foglio con la scritta in stampatello è stata posata nell'area verde che domani mattina, lunedì 28 aprile, vedrà la cerimonia di intitolazione a Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi da parte dell'amministrazione. Una cerimonia ufficiale a cui parteciperanno anche esponenti di FdI di livello nazionale: in prima fila è atteso anche Ignazio La Russa. 🔗ilgiorno.it

“Slargo Ramelli” a Sesto: “Vittima dell’odio politico. Si inaugura tra un mese” - Sesto San Giovanni (Milano) – Tra un mese esatto, Sesto San Giovanni avrà il suo slargo Ramelli Pedenovi. Nonostante le polemiche, l’appello dell’Anpi e le proposte alternative della sinistra, l’amministrazione ha tirato dritto. “Nell’ambito dei progetti comunali ‘sistema delle piazze’ e ‘luoghi identitari’, sono iniziati i lavori di riqualificazione dello slargo tra le vie Cavallotti e Cadorna – annuncia l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda –. 🔗ilgiorno.it

Slargo Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi a Sesto, La Russa: “Tutti i caduti siano faro per il futuro, anche quelli di segno opposto” - Sesto San Giovanni (Milano) – "Non deve essere una memoria solo nostra, deve essere condivisa": queste le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenuto a Sesto San Giovanni (Milano) in occasione dell'intitolazione dello slargo fra via Cadorna e via Cavallotti a Enrico Pedenovi (consigliere provinciale dell'Msi di Milano ucciso il 29 aprile 1976) e Sergio Ramelli. Domani, 29 aprile saranno cinquant'anni esatti dalla morte di Ramelli, militante del Fronte della Gioventù aggredito e ucciso da un gruppo di avanguardia operaia nel 1975. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

“Slargo Ramelli” a Sesto. Inaugurazione e proteste; Sesto San Giovanni, intitolato lo slargo a Ramelli e Pedenovi. La Russa: “fari che illuminano il futuro”; A Sesto una piazza dedicata a Ramelli e Pedenovi. La Russa: Come Fausto e Iaio siano fari contro l'odio; Inaugurazione slargo Ramelli e Pedenovi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Slargo Ramelli” a Sesto. Inaugurazione e proteste - La cerimonia con La Russa In memoria del giovane ucciso e di Enrico Pedenovi. E di sera in piazza della Resistenza centrosinistra, Anpi, Aned e associazioni. 🔗ilgiorno.it

Milano, a 50 anni dall'omicidio Ramelli FdI chiede di intitolargli una via. In serata il corteo dell'estrema destra - La Russa al convegno organizzato in Regione: «Senza Sergio oggi non saremmo al governo perché non sarebbe nata Fratelli d’Italia» ... 🔗milano.corriere.it

A Sesto una piazza dedicata a Ramelli e Pedenovi. La Russa: "Come Fausto e Iaio siano fari contro l'odio" - La cerimonia alla vigilia del 50esimo anniversario della morte di Ramelli a Sesto San Giovanni. E il 29 aprile a Cinisello Balsamo prevista un'iniziativa simile ... 🔗milanotoday.it