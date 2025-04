Ferie non godute | Tar di Milano riconosce risarcimento da 5 000 euro a docente precario

Milano ha stabilito un importante precedente in materia di diritti del personale docente: un insegnante precario riceverà un risarcimento di 5.000 euro per le Ferie non godute al termine del suo contratto a tempo determinato. Ferie non godute: un diritto anche per i docenti a termine La sentenza n. 18922025 sancisce il .

