Ferie non godute | docente precario ottiene 5 000 euro di risarcimento

docente precario a ricevere un risarcimento per le Ferie maturate e non godute. Un pronunciamento che rafforza il principio della parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e docenti di ruolo, in linea con la giurisprudenza europea. . Ferie non godute: docente precario ottiene 5.000 euro di risarcimento. Scuolalink. Scuolalink.it - Ferie non godute: docente precario ottiene 5.000 euro di risarcimento. Leggi su Scuolalink.it Con una sentenza destinata a fare scuola, il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto di una ricevere unper lematurate e non. Un pronunciamento che rafforza il principio della parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e docenti di ruolo, in linea con la giurisprudenzapea. .non5.000di. Scuolalink.

Ferie non godute: come richiederle, entro quando, i diritti del docente e gli obblighi del DS. Con casi pratici - Le ferie dei docenti a tempo determinato sono state al centro di numerose sentenze dei tribunali del lavoro di tutta Italia e della Cassazione, tanto da indurre il Ministero dell'Istruzione e del Merito a inviare una nota esplicativa agli Uffici Scolastici Regionali al fine di evitare futuri contenziosi. L'articolo Ferie non godute: come richiederle, entro quando, i diritti del docente e gli obblighi del DS. 🔗orizzontescuola.it

Pagamento ferie non godute docenti a tempo determinato: indicazioni operative per i Dirigenti Scolastici. NOTA Ministero - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con una dettagliata nota del 27 marzo 2025, ha fornito agli Uffici Scolastici chiarimenti in merito alla possibilità di monetizzare le ferie non fruite dal personale docente con contratto a tempo determinato, alla luce di numerosi contenziosi e di orientamenti consolidati della giurisprudenza. L'articolo Pagamento ferie non godute docenti a tempo determinato: indicazioni operative per i Dirigenti Scolastici. 🔗orizzontescuola.it

Ferie assegnate d’ufficio, condannato il Ministero: riconosciuto il risarcimento a un’assistente amministrativa impiegata come docente - Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di un’assistente amministrativa che, per l’anno scolastico 2022/2023, aveva svolto servizio come docente a tempo determinato fino al 30 giugno, in virtù dell’art. 59 del CCNL 2006/2009. L'articolo Ferie assegnate d’ufficio, condannato il Ministero: riconosciuto il risarcimento a un’assistente amministrativa impiegata come docente sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

