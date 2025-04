Ilrestodelcarlino.it - Aziende e uffici semivuoti. Oltre 20 giorni di festa, . Ferrara al rallentatore

Nei 20circa che quest’anno intercorrono tra l’inizio delle festività pasquali e la fine del ponte del 1° maggio, tante fabbriche, magazzini, negozi esi sono svuotati, continuando l’attività al. Negli alberghi, nei ristoranti e nelle realtà aziendali legate al settore turistico si lavora – quasi – a pieno regime, ma nei comparti manifatturieri e nei servizi si denota una flessione della produttività. Il quadro emerge da un’analisi dell’o studi della Cgia di Mestre su dati Prometeia e Istat, analisi che riguarda anche la nostra città. Chiusure che alla fine costeranno care. Quest’anno lavoreremo 251, due in meno rispetto al 2024. In termini di PIL, questo ci costerà 12 miliardi di euro. Un impatto economico equivalente a quello che potremmo subire dall’eventuale introduzione dei dazi di TrumpSegnaliamo, in, che non sono pochi i dipendenti che hanno deciso di concentrare una parte delle ferie proprio in queste settimane, contribuendo a “sguarnire” gli organici nei comparti in cui operano, in particolare nell’industria.