Tottenham-Bodo Glimt | le probabili formazioni

Tottenham-Bodo Glimt si giocherà giovedì 1 maggio 2025 alle ore 21.Tottenham-Bodo Glimt: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli inglesi sono ormai focalizzati su questa competizione, visto anche le ultime tre sconfitte in campionato. La squadra di Postecoglou si è guadagnata l’accesso a questa semifinale dopo un accesso confronto con l’Euntracht Francoforte, che l’ha premiata in virtù della vittoria in terra tedesca dopo il pareggio a reti bianche dell’andata.Gran momento dei norvegesi protagonisti di una vera e propria favola. Sport.periodicodaily.com - Tottenham-Bodo Glimt: le probabili formazioni Leggi su Sport.periodicodaily.com Gara valida per la semifinale di andata di Europa League 20242025. Sulla strada verso l’ultimo atto gli inglesi dovranno vedersela contro un avversario molto ostico e protagonista di una splendida cavalcata che l’ha portato per la prima volta nella storia a questo punto.si giocherà giovedì 1 maggio 2025 alle ore 21.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli inglesi sono ormai focalizzati su questa competizione, visto anche le ultime tre sconfitte in campionato. La squadra di Postecoglou si è guadagnata l’accesso a questa semifinale dopo un accesso confronto con l’Euntracht Francoforte, che l’ha premiata in virtù della vittoria in terra tedesca dopo il pareggio a reti bianche dell’andata.Gran momento dei norvegesi protagonisti di una vera e propria favola.

