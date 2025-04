Russia Usa e Ucraina | la tregua della discordia

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina, dalla mezzanotte tra il 7 e l'8 maggio e dalla mezzanotte tra il 10 e l'11 maggio. La tregua, durante la quale la parte russa sospenderà tutte le operazioni militari, cade in occasione dell'80° Giornata della vittoria.

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte” - (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. “L’Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c’è stata alcuna risposta”, ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale. 🔗ildenaro.it

Russia-Ucraina, inviato Usa Witkoff a Mosca per colloquio su tregua con Putin, la proposta di Mosca: " Riconoscere le regioni occupate" - L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è atterrato poco fa a Mosca per proseguire i colloqui su una possibile tregua con l’Ucraina. La Russia chiede di riconoscere le regioni occupate e specifica “La Crimea e il Donbass sono nostri per Costituzione" L'inviato speciale della Casa Bianca, 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, Zelensky apre a una tregua di 30 giorni. Gli Usa ripristinano gli aiuti per Kiev: «Ora la palla è nel campo della Russia» - È durato oltre otto ore l’incontro tra Stati Uniti e Ucraina per i negoziati di pace. Ieri, lunedì 10 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato a Gedda, in Arabia Saudita, dove oggi ha incontrato la controparte americana. A rappresentare l’amministrazione di Donald Trump c’erano il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz. Per il governo di Kiev erano presenti, oltre a Zelensky, il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak e il ministro della Difesa Rustem Umerov. 🔗open.online

Putin annuncia cessate il fuoco unilaterale dall'8 al 10 maggio - Germania, ministro esteri in pectore Wadephul: 'Non consentire a Mosca di avere il sopravvento; Russia, Usa e Ucraina: la tregua della discordia; Ucraina, Rubio a Lavrov: Stop a una guerra senza senso; Putin annuncia tre giorni di tregua, Kiev replica: «Sia immediata e di un mese». La Casa Bianca: «Trump vuole un cessate il fuoco permanente». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina e Usa respingono la mini tregua di Putin: “Subito cessate il fuoco” - Il russo propone una nuova pausa del conflitto tra 8 e 10 maggio, ma è giudicata insufficiente. Rubio a Lavrov: “Chiudi il conflitto” ... 🔗repubblica.it

Ucraina-Russia, la nuova tregua di Putin non basta a Trump - Mosca annuncia lo stop alla guerra per 3 giorni. La Casa Bianca: "Il presidente è frustrato" ... 🔗msn.com

Russia-Ucraina: trenta ore di tregua, mille dubbi - Per la prima volta da inizio conflitto Putin proclama un cessate il fuoco per Pasqua. Un piccolo segnale per tenere buono Trump, ma né gli ucraini ... 🔗huffingtonpost.it