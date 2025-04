Meloni | Trump e Zelensky momento storico un regalo del Papa Usa-Ue serve un accordo

La Premier Giorgia Meloni su Trump e Zelensky: ”Dispiaciuta per quello che è accaduto, no a tifoserie in questo momento” - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta lo scontro fra Trump a Zelensky durante l’incontro alla Casa Bianca. Giorgia Meloni su Trump e Zelensky: ”Dispiaciuta, ora no a tifoserie” conferenza fine anno giorgia meloni © fratelli d’italiaLa Premier Giorgia Meloni al termine del vertice a Londra sull’Ucraina ha commentato il recente scontro fra il Presidente Zelensky e il Presidente Trump. 🔗metropolitanmagazine.it

Trump-Zelensky, Salvini con il tycoon: ‘Forza, obiettivo pace’. Tajani: ‘Momento di grande tensione’. Schlein: ‘Meloni scelga con chi stare’ - Il vicepremier Matteo Salvini è uno dei primi a intervenire dopo lo scontro durante il faccia a faccia alla Casa Bianca tra il presidente Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader del Carroccio condivide sui social il video di alcuni momenti della lite prendendo immediatamente posizione a favore del presidente americano: “Obiettivo pace, basta con questa guerra! Forza Donald Trump“, scrive Salvini. 🔗ilfattoquotidiano.it

Meloni: Zelensky dopo incontro con Trump? Dispiaciuto ma lucido, cerca soluzioni - (Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Ho trovato Zelensky dispiaciuto sicuramente, ma credo che tutti siamo dispiaciuti, credo che anche i protagonisti siano dispiaciuti; però l'ho trovato molto lucido, razionale, una persona che vuole cercare delle soluzioni e questo è molto importante”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine. 🔗liberoquotidiano.it

Meloni: "Trump e Zelensky momento storico, un regalo del Papa. Usa-Ue serve un accordo" - Quindici giorni di fuoco, che l’hanno vista al centro del mondo in molti ruoli: dal faccia a faccia con Trump alla Casa Bianca, a padrona di casa nell’evento politico, sociale, religioso più imponente ... 🔗msn.com

Foti “Meloni centrale, ha creato clima giusto per incontro Trump-Zelensky” - ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è bisogno di essere presenzialisti per essere centrali. La presidente del Consiglio è stata perfetta nel ... 🔗iltempo.it

La diplomazia di Meloni alle esequie: breve colloquio con Trump, poi Milei e Zelensky a Chigi - CITTÀ DEL VATICANO – Solo un breve colloquio con il presidente Usa Donald Trump dopo i funerali di Francesco. Per il resto, Giorgia Meloni ha mantenuto il profilo che aveva promesso: basso. La premier ... 🔗repubblica.it